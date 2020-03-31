"Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ

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"Комунізм у головах": Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розіслала заступникам і керівникам підрозділів Офісу генпрокурора відповідний документ.

Документ опублікував у Фейсбуці головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу підтримати ініціативу президента України і центральних органів виконавчої влади щодо перерахування для згаданих цілей одноденного заробітку працівників Офісу Генерального прокурора", - сказано в документі.

Відомості про підтримку ініціативи Венедіктова вимагає надати в Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше 1 квітня.

"Скажіть, будь ласка, коли скінчиться цей комунізм в головах? Поріжте бюджети Нацполіції, МВС, СБУ... чому звичайні співробітники мають віддавати свої гроші? Вибачте, в Офісі Генпрокурора не в багатьох є Hublot або Vacheron Constantin. Ми просто мабуть всіх звільнили до того...", - прокоментував публікацію документа Лємєнов.

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Комунізм у головах: Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов 01


Комунізм у головах: Венедіктова просить підлеглих перерахувати зарплату за 1 день на боротьбу з коронавірусом, - Лємєнов 02

Коронавірус і карантин
карантин совок Венедіктова Лємєнов Олександр Офіс генерального прокурора COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+29 Поедатель Зябликов
Возврат совка, инициатив трудящихся и добровольно-принудительной концепции. Мерзко! Но предсказуемо. Достаточно взглянуть на хлебальник этой выдры. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 837
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31.03.2020 20:49
+15 tamerlan
Платок! Дайте мне платок!!!!!!!! Сльозы радости и гордости не дают мне лицезреть сие чудо!!!!!
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31.03.2020 20:51
+12 ggl chrm
Рекомендую взимать процент с продажи должностей. Чтобы не обидеть зеленского, брать не более 10%. Остальное ему с ермаком.
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31.03.2020 20:50
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