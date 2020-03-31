В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом

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В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом

У так званій "ДНР" повідомили про перший випадок коронавірусу в окупованій частині Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу 31 березня повідомила так звана "міністр охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко.

За її словами, інфікована - жінка, 19 березня приїхала з Москви разом із чоловіком і маленьким сином. 24 березня їй стало погано, 29 березня вона звернулася на гарячу лінію місцевого "МОЗ".

Жінці викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала її до інфекційного відділення. Зараз стан жінки стабільний, температури у неї немає, стверджує Долгошапко.

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Окуповані території - Крим і Донбас
Донецька область коронавірус
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Топ коментарі
+7 Vasyl Karmazyn
Та щоб ви всі там виздихали, кляті сепарасти!
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31.03.2020 20:57
+7 Andy Jumeirach
...когда
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!
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31.03.2020 20:59
+6 vitaliymkua
В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом - Цензор.НЕТ 1125
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31.03.2020 20:59
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