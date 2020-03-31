В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом

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У так званій "ДНР" повідомили про перший випадок коронавірусу в окупованій частині Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу 31 березня повідомила так звана "міністр охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко.

За її словами, інфікована - жінка, 19 березня приїхала з Москви разом із чоловіком і маленьким сином. 24 березня їй стало погано, 29 березня вона звернулася на гарячу лінію місцевого "МОЗ".

Жінці викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала її до інфекційного відділення. Зараз стан жінки стабільний, температури у неї немає, стверджує Долгошапко.

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