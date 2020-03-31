У ДБР стверджують, що отримали рапорт від СБУ щодо Лероса раніше, ніж він опублікував скандальні відеозаписи

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Рапорт СБУ про виявлення ознак злочину, до якого нібито може мати стосунок народний депутат Гео Лерос, надійшов у ДБР 25 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник глави Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, коментуючи заяву адвоката Масі Найєма.

"Цей рапорт надійшов у порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України від 25 березня для розгляду питання внесення в ЄРДР, - пояснив він. - Ті, хто отримав доступ до згаданого документа, знають, яка там дата, але її сховали, щоб прив'язати до інших подій, які мали місце значно пізніше".

За його словами, з ДБР цей рапорт було направлено в Офіс генпрокурора для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву адвоката Масі Найєма, який повідомив, що такий рапорт надійшов у ДБР у понеділок, 30 березня.

"Сьогодні з моїх джерел стало відомо, що Головне управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України направило в Державне бюро розслідувань рапорт про вчинення Гео Леросом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Цей рапорт СБУ направила в ДБР у понеділок вранці, тобто на наступний день після заяви керівника Офісу президента України, яку він опублікував у неділю зі словами "рекомендую підготуватися...". Мета, думаю, зрозуміла", - заявив Найєм.

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