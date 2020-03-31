Імпічмент відволік адміністрацію Трампа від проблеми поширення коронавірусу, - лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл

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Ініційована Демократичною партією США процедура імпічменту Дональда Трампа відволікла уряд Сполучених Штатів від загрози коронавірусу.

Про це заявив лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це постало, коли ми всі були зайняті судовим процесом щодо імпічменту. Я вважаю, що це відволікло увагу уряду, бо щодня все було про імпічмент", - заявив Макконнелл в інтерв'ю The Hugh Hewitt Show.

За повідомленнями ЗМІ, у понад 160 000 американців діагностовано COVID-19. Від хвороби померли понад 3 000 осіб. Численні оглядачі називають дії адміністрації США недостатніми. Сам президент США раніше звинувачував ЗМІ США у спробах продовжити обмежувальні заходи у країні з метою зашкодити шансам Трампа на переобрання.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

У підсумку в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

У лютому 2020 року американські сенатори визнали невинним президента США Дональда Трампа за всіма пунктами звинувачення в рамках слухань щодо імпічменту.