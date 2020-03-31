За добу 30 березня в Італії від СОVID-19 померло 837 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч

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В Італії кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, зросла до 12 428, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на La Stampа, про це повідомляє Служба цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в лікарнях Італії від коронавірусу померло 837 пацієнтів, днем ​​раніше зареєстрували 812 випадків смерті.

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В Італії від початку епідемії коронавірусу зафіксували 105 792 випадки зараження. З них 12 428 осіб померли і 15 729 вже одужали.

В даний час коронавірус підтверджено у 77 635 осіб, що на 2107 більше, ніж вчора. У попередній день зафіксували 1648 нових випадків інфікування.

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