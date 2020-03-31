ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.
Провадження відкрили за фактом невжиття заходів до обмеження вивезення засобів протиепідемічного захисту за кордон.
Провадження ведуть слідчі центрального апарату ДБР.
Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК (службова недбалість). Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 850 грн, максимальне - позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.
На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.
30 березня в МВС заявили, що респіратори були вивезені з України в Іспанію за заниженою в сотні разів ціною. Збиток державі міг становити 15 млн гривень, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Квартал-95 работает...
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ебите мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?
Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас наебал, не найти вам тот путь,
Я вас наебал и теперь вам пиздец! -
И, дико смеясь, показал им конец.