ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

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ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

Державне бюро розслідувань почало проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Провадження відкрили за фактом невжиття заходів до обмеження вивезення засобів протиепідемічного захисту за кордон.

Провадження ведуть слідчі центрального апарату ДБР.

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Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК (службова недбалість). Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 850 грн, максимальне - позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.

На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.

30 березня в МВС заявили, що респіратори були вивезені з України в Іспанію за заниженою в сотні разів ціною. Збиток державі міг становити 15 млн гривень, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Топ коментарі
+26 STAS 777
и где он возьмёт эти 850 гривен, а изверги ?
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31.03.2020 21:19
+12 cloud2009 26ea8082
ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник - Цензор.НЕТ 45 скоро 2-е правительство Зели пересажает первое, а потом назначенное 3-е посадит 2-е...

Квартал-95 работает...
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31.03.2020 21:26
+10 Muron
По лесу зебобики идут и идут,
Дороги не видно ни там и ни тут.
- Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги!
- Идите за мной, не ебите мозги!
- Давайте Вовану выколем глаз!
- Не надо, ребяты, я выведу вас!,
Не Лох, ты куда побежал?

Вчера говорил, что дорогу ты знал!
Сегодня же выпил водяры ведро
И громко кричишь, что привал далеко!
ЗЕБубка напрягся и выпятил грудь:
- Я вас наебал, не найти вам тот путь,
Я вас наебал и теперь вам пиздец! -
И, дико смеясь, показал им конец.
ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник - Цензор.НЕТ 9452
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31.03.2020 21:25
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