ДБР відкрило провадження проти глави Держмитслужби Нефьодова, - джерело

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Державне бюро розслідувань почало проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість".

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Провадження відкрили за фактом невжиття заходів до обмеження вивезення засобів протиепідемічного захисту за кордон.

Провадження ведуть слідчі центрального апарату ДБР.

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Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК (службова недбалість). Мінімальне покарання за цією статтею - штраф 850 грн, максимальне - позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.

На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.

30 березня в МВС заявили, що респіратори були вивезені з України в Іспанію за заниженою в сотні разів ціною. Збиток державі міг становити 15 млн гривень, повідомили в Офісі Генерального прокурора.