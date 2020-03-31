Суд Кривого Рогу оштрафував на 17 тис. грн продавщицю за роботу без маски

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У продавщиці магазину "Ювілейний" у Покровському районі Кривого Рогу була маска, але вона її не одягла.

Жовтневий районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області 25 березня розглянув протокол у справі про адміністративне правопорушення за порушення правил карантину (стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення), складений проти продавщиці магазину, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Повідомляється, що 21 березня продавець магазину "Ювілейний" у Покровському районі міста, торгувала без захисної маски, хоча вона у жінки була.

В судовому засіданні обвинувачена визнала провину і покаялася.

"З огляду на особистість правопорушника та характер вчиненого правопорушення, суд призначив жінці покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних доходів громадян, що становить 17 000 гривень. Постанова суду не набрала законної сили і може бути оскаржена в Дніпровському апеляційному суді впродовж десяти днів із дня її винесення", - сказано в повідомленні.

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У повідомленні нагадують, що з 12 березня по 24 квітня 2020 року в Україні запроваджено карантин через спалах коронавірусу у світі.

17 березня набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", згідно з яким КпАП доповнено статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей".