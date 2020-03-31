В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ

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В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ

Станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених при ПЛР-дослідження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, всього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - сказано в повідомленні.

В Україні 645 випадків COVID-19, за добу виявили 97 нових хворих, - МОЗ 01

Читайте також: За добу 30 березня в Італії від СОVID-19 померло 837 осіб, загальна кількість інфікованих перевищила 105 тисяч

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+14 Хто є
Як казав один лікар - поки тестування нема - значить ви здоровий. А якщо здоровий - значить можете жити, поки не вмрете. А як зробите теста - то вже зразу хворий і присмерті.
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31.03.2020 22:12
+9 Дмитрий Гайдарченко
Да особенно 40к людей почувствовали этот развод, правда уже на том свете=(
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31.03.2020 22:20
+7 Evgeny N
Я далекий від медицини, але питання: навіщо було повертати х європ наших громадян під час епідемії? Невже в нас краща медицина, ніж в тій же Італії чи Іспанії? А якщо повертали, то чому не закривали на 2 тижні, як у Санжарах? Ось тепер будемо їсти все це, аж очі повилазять... Молю Бога, щоб в Україні не було такої статистики, як в Італії!
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31.03.2020 22:27
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