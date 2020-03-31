У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха

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У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха

У Андрія Старуха - мера міста Монастириська Тернопільської області з великою кількістю підтверджених випадків COVID-19 - виявили коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook, пише Цензор.НЕТ.

При цьому ознак захворювання немає, Старух почувається нормально, однак перебуватиме в самоізоляції. Його дружина і син також почуваються нормально.

Разом із мером тест робив його заступник Андрій Гладиш, але його тест показав негативний результат.

У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха 01

За інформацією глави Монастириської РДА Павла Дроня, станом на 17:00 31 березня в районі інфіковано коронавірусом 68 осіб, із яких 38 жителів м.Монастириська.

У місті Монастириська на Тернопільщині підтверджено 38 випадків коронавірусу, зокрема у мера Старуха 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених при ПЛР-дослідженні.

Коронавірус і карантин
карантин мер Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Чертяка Вредная
Но вообще жалко парня, лицо приятное, молодой. Выздоравливай, мер.
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31.03.2020 22:38
+1 Don Bessam dc0e2bc1
фото с арабатской стрелки тернополя... В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха - Цензор.НЕТ 9020
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31.03.2020 22:36
+1 aquarius580 .
Ну и что ? Если подавляющее большинство выздоравливает, то это не более чем сезонный грипп средней тяжести.
Нужно ради этого всю страну раком ставить, метро закрывать, границы между областями перекрывать ?

И где Зеленский ? Лично его кто видел живым в последнее время ?
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31.03.2020 22:48
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