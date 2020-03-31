АМКУ просить аптеки і фармкомпанії уникати необґрунтованого підвищення цін

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АМКУ просить аптеки і фармкомпанії уникати необґрунтованого підвищення цін

Антимонопольний комітет України надав учасникам фармацевтичних ринків обов'язкові для розгляду рекомендації щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Учасникам ринку рекомендовано утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін імпортованого товару і товару вітчизняного виробництва (у частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), в темпах, які випереджають зростання курсу іноземної валюти.

Зазначається, що багаторічний досвід досліджень і розслідувань АМКУ у сфері фармацевтики показує, що зміна курсу валют є одним із основних факторів, що впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

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"В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення як окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть привести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів", - зазначають в АМКУ.

Там також закликають учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача.

Як повідомляється, рекомендації надаються: вітчизняним виробникам і імпортерам (26 суб'єктів); вітчизняним дистриб'юторам (7 суб'єктів); аптечним мережам (20 суб'єктів).

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Топ коментарі
+6 Губернатор
Просит? Мынуточку, мынуточку. А во сколько обходится содержание этих просителей? Может дешевле разогнать к ибеням этих просителей и заменить профессионалами с паперети? Хуже точно не будет.
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31.03.2020 22:54
+3 Arab
Просит аптеки! - 2 самых бессмысленных слова
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31.03.2020 22:55
+3 Sergiy Nimuy
С таким подходом Житомирская аптека №5 скоро выкупит контрольный пакет Аррlе АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен - Цензор.НЕТ 2311
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31.03.2020 22:57
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