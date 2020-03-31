АМКУ просить аптеки і фармкомпанії уникати необґрунтованого підвищення цін

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Антимонопольний комітет України надав учасникам фармацевтичних ринків обов'язкові для розгляду рекомендації щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Учасникам ринку рекомендовано утриматися від будь-яких дій, які призведуть до зростання цін імпортованого товару і товару вітчизняного виробництва (у частині впливу на ціну імпортної складової у виробництві), в темпах, які випереджають зростання курсу іноземної валюти.

Зазначається, що багаторічний досвід досліджень і розслідувань АМКУ у сфері фармацевтики показує, що зміна курсу валют є одним із основних факторів, що впливають на ціну лікарського засобу на полицях аптек.

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"В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, на жаль, зростають ризики вчинення як окремими учасниками фармацевтичних ринків, так і групами учасників дій, які можуть привести до економічно необґрунтованого підвищення цін на лікарські засоби, або штучного створення дефіциту товарів", - зазначають в АМКУ.

Там також закликають учасників ринку мінімізувати ризики негативного впливу зміни курсу валют на ціну лікарських засобів для кінцевого споживача.

Як повідомляється, рекомендації надаються: вітчизняним виробникам і імпортерам (26 суб'єктів); вітчизняним дистриб'юторам (7 суб'єктів); аптечним мережам (20 суб'єктів).