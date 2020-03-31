"Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

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"Марш на Крим" перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу, - Чубаров

Дата проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Захід планувалося провести 3 травня, однак зараз важливіше дотримуватися карантинних заходів.

"У такій ситуації, коли здоров'я і безпека життю людей можуть бути забезпечені лише за умови дотримання спеціальних запобіжних заходів від зараження COVID-19, Штаб міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності " - організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму - оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року", - повідомив він.

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Чубаров зазначив, що штаб акції продовжує свою роботу з її підготовки у віддаленому режимі і форматі локальних зустрічей.

Марш на Крим перенесли у звязку з пандемією коронавірусу, - Чубаров 01

Нагадаємо, в січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 3 травня кримські татари планують масово перетнути адмінграніцу з окупованим Кримом у пункті пропуску "Чонгар" у рамках міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".

Коронавірус і карантин
карантин Крим марш Чубаров COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 whitehanter
..нормальное решение, там вирус полыхает и карантин кацап объявил.....
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31.03.2020 23:25
+2 cloud2009 26ea8082
не пиши херьни...
татары единственные помогали украинским военным в Крыму, когда их предал Киев с Турчиновым...
видео одно из многих...

Крымские Татары помогают Украинским солдатам в Крыму настоящие братья!!!

•4 мар. 2014 г.
https://youtu.be/SDNr4PXnRJA
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31.03.2020 23:28
+1 Стас Тыркин
к тому времени, когда тронутся, многие будут зализывать раны
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31.03.2020 23:27
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