У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Плачков наводить такий список керівників, які перебувають у статусі тимчасово виконуючих обов'язки:
- Міністр екології та енергетики;
- президент НАЕК "Енергоатом" (вже другий т.в.о);
- керівник НЕК "Укренерго";
- керівник Державне агентство України з управління зоною відчуження (вже третя виконуюча обов'язки);
- керівник Чорнобильської атомної електростанції;
- керівник Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.
"Якщо дипломатично... Слів у мене більше не вистачає!" - прокоментував ситуацію Плачков.
рви печінку! Подерев"янський.