У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков

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У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков

Глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков обурюється великою кількістю виконувачів обов'язків серед чиновників в енергетичній сфері.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Плачков наводить такий список керівників, які перебувають у статусі тимчасово виконуючих обов'язки:

- Міністр екології та енергетики;

- президент НАЕК "Енергоатом" (вже другий т.в.о);

- керівник НЕК "Укренерго";

- керівник Державне агентство України з управління зоною відчуження (вже третя виконуюча обов'язки);

- керівник Чорнобильської атомної електростанції;

- керівник Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами.

"Якщо дипломатично... Слів у мене більше не вистачає!" - прокоментував ситуацію Плачков.

У сфері енергетики серед чиновників - засилля в.о., - глава Держінспекції ядерного регулювання Плачков 01

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Топ коментарі
+4 Червоно-Чорний
-Зєля-серце згасає..
рви печінку! В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков - Цензор.НЕТ 5566 Подерев"янський.
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31.03.2020 23:22
+3 Червоно-Чорний
та в наc в президентах зелене Іа-що ж ви хочете від чиновників?
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31.03.2020 23:18
+2 Don Bessam dc0e2bc1
камасутру для споживачів електроенергії пишуть виконуючі обов'язки...жах!
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31.03.2020 23:32
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