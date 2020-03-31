Зеленський повинен дати коментар щодо "записів Лероса", ініціювати неупереджене розслідування і тимчасово відсторонити Єрмака, - "слуга народу" Булах

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Боротьба з корупцією у державі - найважливіший пріоритет президента і народних депутатів. Це стосується й інциденту, що виник у зв'язку з оприлюдненням нардепом Гео Леросом записів, на яких фігурує брат глави ОП Денис Єрмак.

У цьому впевнена депутатка ВР від "Слуги народу" Лада Булах, інформує Цензор.НЕТ.

На її думку, президент Володимир Зеленський має наважитися не тільки прокоментувати цей інцидент, а й "демонструвати проактивну позицію лідера, який не толерує жодних проявів корупції у своїй команді".

"Президент має бути проактивний і ініціаціювати розслідування щодо цих можливо доказів корупції. Лишатись неупередженим до всіх її учасників незалежно від товаристських звязків, версії про вплив олігархів і їснуючих міфів про особисту помсту і т.ін. Вигадані кримінальні справи проти Гео Лероса повинні бути зупинені! І справу про ці відео, на яких ми бачимо "співбесіди" на держ посади треба розслідувати швидко і неупереджено", - заявила нардепка.

За словами Булах, до закінчення цих справ очільник ОПУ Андрій Єрмак має піти "щонайменше" у відпуску або має бути відсторонений тимчасово на час слідства.

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"А ми, депутати, зобовязані не замовчувати те, що відбувається прямо серед нас і стосується нас. Навіть, якщо за нашу позицію на нас теж відкриватимуть справи звинувачуючи в держзраді", - наголосила нардепка.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.