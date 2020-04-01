Академія меднаук пропонує Кабміну лікувати коронавірус спиртовою настоянкою двох трав

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Президент Академії меднаук Віталій Цимбалюк просить ввести для профілактики і лікування COVID-19 медикам і пацієнтам спиртову настоянку "Протефлазід".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net

У редакції видання є лист до прем'єра Шмигаля, в якому президент Академії меднаук пропонує лікувати COVID-19 настоянкою двох трав на спирту.

У листі президента академії Віталія Цимбалюка на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля йдеться про те, що вітчизняний виробник ТОВ НПК "Екофарм" "виробляє противірусний препарат прямої дії на віруси, що містять РНК і ДНК".

Лист датовано 23 березня 2020 року, коли в Україні вже було 73 офіційно підтверджені випадки COVID-19 і три смерті.

Аргументи президента Академії меднаук

"Лікарський засіб зареєстровано в Україні під торговою назвою "Протефлазід" (для дітей використовується лікарська форма під торговою назвою "Флавовір") і рекомендований МОЗ із 2001 року для профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій", - йдеться в листі.

Цимбалюк пише, що 20 березня 2019 року - тобто на рік раніше - він ознайомився зі звітом, співвиконавцем якого є Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії медичних наук України.

У ньому, за словами Цимбалюка, сказано, що "висновки звіту, отримані з використанням комп'ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату "Протефлазід" для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019".

Ґрунтуючись на цих висновках, президент Академії меднаук пропонує негайно використовувати цей препарат для профілактики та запобігання ускладненням медикам, для лікування тих, у кого виявили підозру на коронавірус, та й загалом усім пацієнтам, які лежать у стаціонарі.

Але є багато "але"

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський каже, що цей препарат не має доведеної ефективності. Простіше кажучи, це - "фуфломіцін", пояснює він. Йдеться про спиртову настоянку з двох трав: трава куничника наземного 500 г/1000 мл і трава щучки дернистої 500 г/1000 мл.

"У світі немає жодного противірусного препарату у вигляді трав'яної настоянки з доведеною ефективністю. "Протефлазід" не допомагає від вірусів", - стверджує Єсилевський. Роздрібна ціна за флакон "Протефлазіду" 300-350 грн.

Ще в грудні 2017 року відомий розвінчувач медичних міфів MedGoblin (так назвав себе кандидат медичних наук, анестезіолог-практик Андрій Сем'янків) пояснював, чому цей препарат не має доказової ефективності і що не так з його дослідженнями. Потім знову спростовував інформацію про користь препарату в 2018 році.

Знову довелося спростовувати в 2020 році, коли "Протефлазід" почали рекламувати як профілактику від COVID-19.

Сем'янків пояснював: "Протефлазід" на 96% складається зі спирту. У цьому спирті розчинили дві травички - щучку і куничник. Препарат продається вже двадцять років. За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавірусу, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ".

Коли заступника директора компанії "Екофарм" Олександра Гриневича під його повідомленням про препарат і його вплив на коронавірус запитали, чи є про це наукові публікації, він відповів: "Обов'язково будуть".

Аргументи виробника

У коментарі LIGA.net Гриневич сказав: "Ми не стверджуємо, а кажемо про те, що він може бути активний при COVID-19".

Він каже, що діючу речовину спробували спочатку на комп'ютерній моделі, яку зробили китайці. А потім - на культурах клітинах і коронавірусу (але не COVID-19) це перевірили і нібито побачили, що діюча речовина "Протефлазіду" блокує розмноження вірусу.

Але це не доказовий метод, каже медик Сем'янків: "Жодних подвійно засліплених рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних досліджень, які б доводили ефективність цього препарату для інших хвороб, немає".

"Можливо, наш препарат буде блокувати. Ніхто не стверджує. Ми говоримо передумови, які можуть бути. У нас немає конкретних даних. Але якщо будемо чекати ще рік, помре ще 100 000 осіб. Розумієте, про що йдеться? Тому пропонуємо використовувати. Буде ефект - врятуємо людей", - каже Гриневич. Він продовжує рекламувати цей препарат і розвозити його в медзаклади як противірусний.

І каже, що не йдеться про гроші, і президент фармкомпанії готовий безоплатно надати препарат.

LIGA.net намагалася зв'язатися із самим президентом Академії медичних наук для коментаря, але він скидає дзвінки.

На пресконференції Віталій Цимбалюк сказав, що препарат ефективний, на основі його вивчення написали 9 докторських і 38 кандидатських дисертацій. Також двічі наголосив, що "препарат нешкідливий".

"Наскільки він буде ефективний під час коронавірусу? Подивимося. 15 крапель на день профілактично всі можуть приймати. Доступний, щоб його придбати", - заявив президент Академії меднаук. І додав, що цей препарат рекомендували включити до протоколів лікування.