Замість "Євробачення" буде онлайн-концерт

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Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2020" повідомили, що замість традиційного шоу через коронавірус відбудеться онлайн-концерт.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті "Євробачення", інформує Цензор.НЕТ.

Онлайн-шоу під назвою "Євробачення: Європа сяє світлом" відбудеться 16 травня.

Організатори розраховують, що участь в онлайн-концерті візьмуть усі конкурсанти, які планували приїхати в Нідерланди на "Євробачення". На конкурс мав приїхати 41 учасник, і тепер організатори хочуть, щоб 41 пісня пролунала онлайн.

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Шоу транслюватимуть на каналі конкурсу в YouTube. Також організатори закликають транслювати шоу національних мовників з різних європейських країн.

Очікується, що шоу триватиме близько двох годин, виступити запросять і тих артистів, які брали участь у "Євробаченні" в попередні роки.

Пісенний конкурс "Євробачення" відбувався щорічно з 1956 року, але через пандемію коронавірусу цього року шоу, яке мало відбутися в Роттердамі з 12 по 16 травня, скасували.

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Україну мала представляти група Go_A з піснею "Соловей". Наша країна не планує змінювати свого представника, і "якщо в житті групи Go_A нічого не зміниться", саме вона представлятиме нашу країну на конкурсі наступного року.