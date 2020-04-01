Уряди низки країн просять громадян не жартувати 1 квітня про коронавірус

Про це повідомляє видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, влада Таїланду оголосила, що жарти на цю тему можуть спричинити покарання до п'яти років позбавлення волі.
"Не брешіть завтра, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію COVID-10 та про інфекцію", - заявила влада країни на своїй сторінці у Twitter.
Управління кібербезпеки штату Махараштра в Індії зі свого боку пообіцяло порушити кримінальну справу проти будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про COVID-19.
"Завтра 1 квітня. Щорічна традиція свята "День дурня" вже почалася в WhatsApp і соціальних мережах. Державний уряд не дозволить нікому поширювати чутки і паніку про новий коронавірус", - застерегла влада штату.
У міністерстві охорони здоров'я ФРН також застерегли від гумору на тему коронавірусу.
За останніми даними американського університету Джонса Гопкінса, у всьому світі зареєстровано 838 061 випадок COVID-19. Померли 40 708 осіб, видужали 174 115.
Хто знає, як довго на карантині нікого неможна впускати в дім? Бо дружина вже четверту добу стукає у двері і мене це дуже нервує.