Один український воїн загинув, двох поранено, ще один боєць зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі. За добу - 14 ворожих обстрілів, - штаб

1221

31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, основну активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів.

Позиції українських сил біля Красногорівки противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм, витративши 20 мін, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

По околицях Пісків російські найманці випустили 10 мін з мінометів 120-го калібру.

Позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82 мм із загальною витратою 32 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Отримавши адекватну відповідь, ввечері ворог припинив обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили з ПТКР по вантажівці, поранено військовослужбовця, - Бутусов

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по українських захисниках біля Широкиного і Гнутового.

Неподалік Кам'янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Опорні пункти Об'єднаних сил поблизу Опитного збройні формування РФ обстріляли з великокаліберного кулемета, а захисників Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

"Наявними вогневими засобами наші захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл і дали окупантам гідну відсіч", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм і протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції українських військовослужбовців неподалік Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм - поблизу Луганського.

Увечері російські найманці застосували проти захисників Зайцевого гранатомети різних систем і стрілецьку зброю: "Наші захисники негайно реагували на кожен ворожий обстріл і прицільним вогнем по позиціях противника змусили його повернутися до дотримання режиму "тиші"".

"На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС від початку доби 3 поранених, противник обстріляв наші позиції 7 разів, - штаб

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними", - повідомили в пресцентрі ОС.

За інформацією пресцентру ОС, з початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів наші позиції поблизу Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": "Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися".

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - зазначено в повідомленні.



