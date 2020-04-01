Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков

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Глава МВС Арсен Аваков вважає, що обмеження, викликані поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані в другій половині травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook в ніч на середу.

"Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає, - бреше. Усе залежатиме від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - написав він.

Аваков наголосив, що поки карантин скасовано лише в Китаї: "Країни навколо нас щодня посилюють заходи обмежень ... від Польщі, яка з 1 квітня запроваджує більш жорсткий режим карантину, до комендантської години в Ніцці та заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії та тій же Москві і Нью-Йорку".

"Подивимося, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше за нас ... Але, якщо чесно ... треба бути реалістами. Моя думка: країна почне повертатися до нормального життя – не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - зазначив глава МВС.

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Водночас Аваков акцентував увагу на тому, що зараз дуже відповідальний момент атаки епідемії: "Якщо не будемо масово обніматися і шашличити в парках, нагороджуючи один одного вірусом, - можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат".

"Усе в наших руках і в руках Бога, звичайно", - резюмував міністр.



