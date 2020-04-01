Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков

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Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що обмеження, викликані поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані в другій половині травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook в ніч на середу.

"Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає, - бреше. Усе залежатиме від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - написав він.

Аваков наголосив, що поки карантин скасовано лише в Китаї: "Країни навколо нас щодня посилюють заходи обмежень ... від Польщі, яка з 1 квітня запроваджує більш жорсткий режим карантину, до комендантської години в Ніцці та заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії та тій же Москві і Нью-Йорку".

"Подивимося, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше за нас ... Але, якщо чесно ... треба бути реалістами. Моя думка: країна почне повертатися до нормального життя – не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста", - зазначив глава МВС.

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Водночас Аваков акцентував увагу на тому, що зараз дуже відповідальний момент атаки епідемії: "Якщо не будемо масово обніматися і шашличити в парках, нагороджуючи один одного вірусом, - можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат".

"Усе в наших руках і в руках Бога, звичайно", - резюмував міністр.

Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков 01
Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков 02

Коронавірус і карантин
Аваков карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Alter Nator
кстати, придворніе порохоботи согласно последним голосованиям разгоняют тему Зеленский продался Пороху. Зеленский Пороху. Ибо Порох не продается. Порох может тока покупать

Україна почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня. І це - припущення оптиміста, - Аваков - Цензор.НЕТ 5816
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01.04.2020 07:47
+12 Владимир Николенко 123e1460
по сравнению с зелохом порох - гигант мысли и отец украинской демократии
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01.04.2020 07:55
+8 Lera Lera 039019b9
С днем зебила, зелохи !)
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01.04.2020 08:09
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