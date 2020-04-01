Під час удару бійці ОС ліквідували трьох найманців РФ і ворожу БМП на Донбасі, - штаб

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31 березня українські військовослужбовці ліквідували трьох російських окупантів і знищили ворожу бойову машину піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"За даними розвідки, 31 березня завдяки рішучій відповіді Об’єднаних сил ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Один воїн зі складу Об'єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі за тиждень становлять 13 убитих, 22 поранених, - пресцентр ОС



