Від коронавірусу може померти до 240 тис. американців. Трамп попередив, що наступні два тижні будуть "дуже важкими"

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців і країни загалом будуть "дуже болючими" у світлі боротьби з коронавірусом. США мають бути готовими до того, що кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 у найближчі два місяці становитиме 100-240 тисяч, навіть якщо американці і далі зберігатимуть відстань один від одного.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі ввечері у вівторок, 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він також закликав жителів Штатів дотримуватися вказівок влади та рекомендацій лікарів у період карантину через поширення коронавірусу.

"Для американського народу абсолютно важливо слідувати вказівкам протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті", - підкреслив Трамп.

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Американський лідер також заявив, що наступні два тижні будуть дуже важкими і болючими".

За оцінками робочої групи Білого дому з боротьби з коронавірусом, пік смертей припаде на найближчі два-три тижні.

Доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, що входить до складу робочої групи Білого дому, заявив, що жителі США мають бути готовими до того, що жертвами коронавірусу потенційно можуть стати до 100 тисяч американців.

"Якою б шокуючою не була ця цифра, ми маємо бути до неї готовими. Чи буде так багато [смертей]? Я сподіваюся, ні, і я думаю, що чим більше ми будемо наполягати на пом'якшенні [епідеміологічних заходів], тим вищою є ймовірність досягнення такої кількості. Однак будьмо реалістами, нам потрібно бути готовими до того, що ми побачимо це", - заявив Фаучі.

Він уточнив, що подібний рівень смертності неприйнятний, і що адміністрація "зробить усе можливе, щоб знизити" майбутню смертність.

"Чарівної кулі не існує, - заявила імунолог Дебора Біркс, яка є координатором робочої групи.

"Немає чарівної вакцини або терапії", можна говорити тільки про поведінку, яка могла б вплинути на хід цієї вірусної пандемії.

Зазначимо, що згідно з даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, лідером за кількістю випадків заражень залишаються США.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.