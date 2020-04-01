COVID-19: у світі захворіли 859,8 тис. осіб, померли - 42,3 тис., одужали - 178,3 тис. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 1 квітня в усьому світі зареєстрували 859 796 випадків зараження коронавірусом, 31 березня інфікованих було 785 979 осіб. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 178 301 особа. Також у всьому світі зареєстрували 42 341 летальний випадок.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 4076 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 1096 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 7109, хворих - 189 510.

В Італії за цей час захворіли 105 792 особи. Водночас померло 12 428, вилікувалися 15 729 осіб.

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Іспанія повідомляє про 95 923 інфікованих. Серед них 19 259 одужали, померли 8464 особи.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Франції. Китай вже змістився на четверту позицію. Так, у Франції померли 3523 особи, в Німеччині - 775, у Великій Британії - 1793, в Ірані - 2898, у Нідерландах - 1040, Бельгії - 705, Туреччині - 214.

Нагадаємо, станом на 22:00 31 березня в Україні зафіксовано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підтверджених під час ПЛР-досліджень. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 17 летальних випадків, одужали - 10 осіб.