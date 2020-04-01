Кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільській області збільшилася до 98 осіб

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За підсумками 31 березня в області було зафіксовано ще 20 нових випадків зараження. У Тернопільській області кількість заражених коронавірусом досягла 98 осіб.

Про це повідомляє Тернопільський штаб з боротьби з епідемією COVID-19, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 22:00 31 березня в Тернопільській області було зафіксовано 20 нових випадків зараження коронавірусом.

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Загалом в області вже 98 осіб заразилися небезпечною інфекцією. З них: 76 - жителі Монастириського району (1 - летальний випадок), 11 - жителі Заліщицького району, 5 - жителі Козівського району, 2 - жителі міста Тернополя, 2 - жителі Кременецького району, 1 - житель Тернопільського району, 1 - житель Бережанського району.