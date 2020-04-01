МВС більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрито, - Аваков

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Міністерство внутрішніх справ більше не дасть згоди на жоден авіаційний чартер для евакуації українців з-за кордону під час пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook у ніч на середу.

"МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так ... Заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч. Крапка", - написав він.

Також Аваков повідомив, що у тих, хто зараз перебуває на обсервації в київських готелях, завтра і післязавтра - за рішенням головного санітарного лікаря - візьмуть матеріали на ПЛР тест: "За фактом результату тесту - якщо ураження вірусом не виявлено - поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов'язання з жорсткою домашньою ізоляцією і контролем з боку поліції та санітарних лікарів. Непокора - санкції ст. 325 КПК".

Також міністр додав, що ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, на цей момент уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цій санкції (всіх громадян встановлено) - санкція: штраф до 17 000 гривень.

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"Якщо у когось із пасажирів рейсу буде виявлено вірус - поліція ухвалить рішення про висунення обвинувачень відповідно до ст.325 - аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років. Жодних іграшок і жартів … У нас вже загинуло від вірусу 17 осіб", - наголосив Аваков.

"Усім пасажирам рейсу, проте, - бажаю здоров'я! А майбутній породіллі - спокійних пологів і здорового малюка!" - резюмував міністр.

Нагадаємо, після повернення з-за кордону українці мають два тижні провести в спеціально підготовлених для ізоляції закладах. Напередодні в аеропорту "Бориспіль" відбулася сутичка. Від українців, які прибули спецрейсом із В'єтнаму, вимагали обсервації в готелі. Ті не погодилися і почали виламувати двері терміналу. Здебільшого це вдалося зробити, інших заспокоїли правоохоронці, зрештою всіх відпустили. 30 березня виникла проблема з розміщенням на обсервацію українців, які повернулися з Балі.

Нагадаємо також, що увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито повністю - і далі про українців, які залишаться за її межами, будуть піклуватися дипломати.

Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.

Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.



