Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд

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Людина може заражати COVID-19 за дві доби до появи симптомів, - директор Центру профілактики і контролю захворювань США Редфілд

Інфікована коронавірусом COVID-19 людина здатна заражати інших за 48 годин до появи перших симптомів захворювання.

Про це повідомив директор Центру профілактики і контролю захворювань США Роберт Редфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"У людей (інфікованих COVID-19, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми", - зауважив чиновник.

За його словами, це допомагає пояснити, чому вірус COVID-19 настільки швидко поширюється. "Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших упродовж 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", - уточнив Редфілд.

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Водночас, продовжив він, у значної частки інфікованих – приблизно у 25% випадків, хвороба взагалі проходить безсимптомно. При цьому, чиновник зауважив, що COVID-19 "втричі заразніший за грип" і має здатність набагато простіше передаватися від людини до людини.

Коронавірус і карантин
карантин лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 bezmegh
бактерий вируса
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01.04.2020 09:02
+5 Mihalich e51ccc0f
Єдиний захист від коронавірусу - власний імунітет. Більше ніщо не врятує. Зараження передається контактним шляхом. Можеш купити товар, і отримати інфекцію. Торкнутися чогось. Тернутися одягом. Повну ізоляцію, та дезінфекцію протягом тривалого часу забезпечити неможливо. День-два можна без проблем. Навіть тиждень, якщо напрягтися. Але не місяць.
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01.04.2020 09:05
+5 Вася Шевченко f77d76ba
рано радоваться...их там 5-6 штук...им одного и не жалко))))
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01.04.2020 09:32
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