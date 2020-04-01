Трюдо призначив Гуйдейла спецрадником з питань авіакатастрофи МАУ

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Колишній міністр громадської безпеки Канади Ральф Гуйдейл став спеціальним радником прем'єр-міністра Джастіна Трюдо з питань авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це в Оттаві оголосив сам Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трагедія МАУ не мала трапитися, і родичі та близькі жертв заслуговують знати, чому і як це відбулося. У той час, як ми працюємо над забезпеченням відповідальності та справедливості, на яку вони заслуговують, нам також слід виробити стратегію найкращого реагування на міжнародні авіакатастрофи. Певен, що Ральф Гуйдейл має необхідний досвід для визначення найкращих підходів та способів підтримки, аби упевнитися в належній компенсації родичів", - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що новопризначений спецрадник "вивчить досвід, отриманий після катастрофи рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" й інших авіакатастроф, у тому числі рейсу 302 "Ефіопські авіаліній" та рейсу 182 "Індійських авіаліній".

"Він розробить принципи, якими керуватиметься Канада, реагуючи на міжнародні авіакатастрофи, й надасть поради щодо найкращих практик, у тому числі щодо засобів й механізмів, необхідних для недопущення подібних подій", - пояснили у Трюдо.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.