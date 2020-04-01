Від коронавірусу в Чернівецькій області лікується громадянин Італії, а громадянин Португалії проходить обсервацію, - голова ОДА Осачук

967 10
Від коронавірусу в Чернівецькій області лікується громадянин Італії, а громадянин Португалії проходить обсервацію, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області серед інфікованих коронавірусною інфекцією є громадянин Італії.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо випадки, коли наші співгромадяни лікуються за кордоном. Зокрема, вони є серед хворих, які лікуються і в лікарнях Італії. З нашого боку у нас теж є такий випадок. Громадянин Італії сьогодні лікується в нас у Чернівецькій області. Наші українські лікарі допомагає йому повернути здоров'я", - сказав Осачук.

У дописі глава ОДА повідомив, що, крім громадянина Італії, серед іноземців у Чернівецькій області перебуває також громадянин Португалії, який проходить обсервацію.

31 березня від COVID-19 на Буковині померли двоє людей - з Хотинського та Вижницького районів.

Також читайте: 7 пацієнтів з COVID-19 перебувають на неінвазивній вентиляції легенів на Буковині, їхній стан стабільно важкий, - ОДА

Коронавірус і карантин
Буковина іноземець карантин COVID-19 Осачук Сергій коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5 Roman Maksymyuk 11332737
Петро і Микола?
показати весь коментар
01.04.2020 09:39
+1 КузьмичUA
То местные "итальянцы".Как писари выше - Петро и Микола.
показати весь коментар
01.04.2020 10:01
Дивитись коментарі