Від коронавірусу в Чернівецькій області лікується громадянин Італії, а громадянин Португалії проходить обсервацію, - голова ОДА Осачук

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У Чернівецькій області серед інфікованих коронавірусною інфекцією є громадянин Італії.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо випадки, коли наші співгромадяни лікуються за кордоном. Зокрема, вони є серед хворих, які лікуються і в лікарнях Італії. З нашого боку у нас теж є такий випадок. Громадянин Італії сьогодні лікується в нас у Чернівецькій області. Наші українські лікарі допомагає йому повернути здоров'я", - сказав Осачук.

У дописі глава ОДА повідомив, що, крім громадянина Італії, серед іноземців у Чернівецькій області перебуває також громадянин Португалії, який проходить обсервацію.

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