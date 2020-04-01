Уманський, перед тим як піти з Мінфіну, ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. ДОКУМЕНТ

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Колишній міністр фінансів Ігор Уманський готував відставку глави податкової Сергія Верланова і глави митниці Максима Нефьодова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, у розпорядженні якого є відповідні документи.





Так, у листі Уманського від 28 березня, за його особистим підписом, главі уряду пропонується покласти тимчасове виконання обов'язків Верланова на його заступника Михайла Титарчука, а обов'язків Нефьодова - на його заступника Роберта Зелді.







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Зазначається, що цей лист Мінфіну - повторне звернення. За наявними даними, він зайшов з відомства безпосередньо в апарат Прем'єра і на Кабмін не виносився.

"Я чув, що Уманський двічі подавав мене на звільнення. Не знаю офіційно причин, він зі мною не говорив на цю тему", - підтвердив Максим Нефьодов у розмові з виданням.

Своєю чергою Сергій Верланов зазначив: "Я дізнався про цей документ вже після подачі, але про причини його появи не знаю досі. У мене не було ніяких конфліктів з Ігорем Івановичем і наша взаємодія була завжди конструктивною. Мені особисто він його не коментував і про мотиви цього документа краще уточнити у нього".

"Що стосується Сергія Михайловича (новий міністр фінансів Марченко. - Ред.), я знаю його як професіонала і я з радістю буду ефективно працювати в його команді", - додав Сергій Верланов.

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Lb.ua зв'язався також із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем з проханням уточнити: чи будуть ці подання мати наслідки з огляду на те, що глава Мінфіну змінився.

"На цей момент обидва керівники працюють", - підкреслив глава уряду.