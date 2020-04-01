Більше двох не збиратися, дітям без дорослих не виходити: в Тернополі ввели додаткові обмеження на час карантину

1258

Рішення про введення додаткових обмежень у Тернополі на час дії карантину було ухвалено на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

Так, на час дії карантинного режиму в місті крім вимог, які були ухвалені раніше (з вимогами можна ознайомитися за посиланням), додаються такі заборони:

— Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

— Перебування на вулицях дітей віком до 14-ти років без супроводу дорослих, а дітей віком від 14-ти до 18-ти років - без відома батьків чи опікунів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону й уникають заходів самоізоляції

Управлінню розвитку спорту та фізичної культури також було доручено зачинити усі спортивні майданчики, на яких є огорожі, а управлінню житлово-комунального господарства - при наявності технічної можливості демонтувати окремі елементи конструкцій дитячих майданчиків на період карантину та забезпечити їх відповідальне зберігання.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 31 березня в Тернопільській області зафіксовано 78 випадків захворювання коронавірусом.