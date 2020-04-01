Більше двох не збиратися, дітям без дорослих не виходити: в Тернополі ввели додаткові обмеження на час карантину

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Більше двох не збиратися, дітям без дорослих не виходити: в Тернополі ввели додаткові обмеження на час карантину

Рішення про введення додаткових обмежень у Тернополі на час дії карантину було ухвалено на засіданні оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

Так, на час дії карантинного режиму в місті крім вимог, які були ухвалені раніше (з вимогами можна ознайомитися за посиланням), додаються такі заборони:

— Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

— Перебування на вулицях дітей віком до 14-ти років без супроводу дорослих, а дітей віком від 14-ти до 18-ти років - без відома батьків чи опікунів.

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Управлінню розвитку спорту та фізичної культури також було доручено зачинити усі спортивні майданчики, на яких є огорожі, а управлінню житлово-комунального господарства - при наявності технічної можливості демонтувати окремі елементи конструкцій дитячих майданчиків на період карантину та забезпечити їх відповідальне зберігання.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 31 березня в Тернопільській області зафіксовано 78 випадків захворювання коронавірусом.

Коронавірус і карантин
карантин Тернопіль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Поедатель Зябликов
Это только мне каЭтся, что власть гнобит народ не без садистского наслаждения... Больше двух не собираться, детям без взрослых не выходить: в Тернополе ввели дополнительные ограничения на время карантина - Цензор.НЕТ 452
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01.04.2020 09:48
+2 Андрей Дидовик
Эпидемия шизофрении в разгаре. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома, демонтаж детских площадок ему никак не помешает.
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01.04.2020 09:53
+2 Андрей Дидовик
Объяснение простое - им нельзя слетать в Лондон или анталию, так пусть и быдло почувствует на своей шкуре что это вам не то.
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01.04.2020 09:55
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