Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу

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Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування коронавірусної хвороби". Він дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, закон дозволить застосовувати для лікування від коронавірусної хвороби незареєстровані лікарські препарати, якщо вони рекомендовані офіційними органами США, країн Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Канади, Китаю, Ізраїлю.

Також можуть використовуватися ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування (off labeb), якщо вони рекомендовані цими країнами.

Порядок призначення і застосування цих лікарських засобів мають бути встановлені Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада ухвалила 30 березня 2020 року.

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