Польща допомогла повернути додому 64 українців, - Дещиця

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Польща допомогла повернути додому 64 українців, - Дещиця

Польща допомогла 64 громадянам України повернутися додому літаками польської авіакомпанії LOT із п'яти країн Латинської Америки.

Про це у Twitter написав посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Від щирого серця дякую глав МВС Маріушу Камінському, МЗС Яцеку Чапутовичу, головному коменданту Прикордонної служби генералу Томашу Празі, заступникам міністрів Бартошу Гродецькому та Марціну Пшидачу за доброзичливість, співпрацю та допомогу 64 громадянам України в поверненні додому з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу, Мексики", - написав Дещиця.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач зазначив у Twitter, що в межах акції #LOTdodomu ("Політ додому") вдалося повернути на батьківщину 40 українців з Перу.

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Топ коментарі
+2 Anton Krot
А до этого заробитчане были героями и инвесторами в Украину...
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01.04.2020 10:04
+2 Дмитрий Ч
Зато всегда "добюбливали" тех, кто ездил на заработки в Московию, это почему то считалось не зазорным и даже хорошим делом. Это ж типа не "унитазы полякам мыть", при всем при том, что ездили к московитам в их ебеня, на такие же самые работы, но за меньшую плату
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01.04.2020 10:24
+1 Baden
Друзья познаются в беде
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01.04.2020 10:00
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