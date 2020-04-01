На ранок 1 квітня підтверджено 669 випадків COVID-19 в Україні, 17 осіб померли, 10 - одужали, за добу надійшло 536 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 49 випадків;
▪️Волинська область — 7 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 64 випадки;
▪️Кіровоградська область — 6 випадків;
▪️м. Київ — 134 випадки;
▪️Київська область — 57 випадків;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 12 випадків;
▪️Полтавська область — 2 випадки;
▪️Рівненська область — 15 випадків;
▪️Сумська область — 19 випадків;
▪️Тернопільська область — 98 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 104 випадки;
▪️Черкаська область — 52 випадки;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.