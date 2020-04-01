Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я України розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, в брифінгу бере участь заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом у Монастириському районі Тернопільщини збільшилася до 77 осіб, 32 з них медики

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Эйегон Тру
Ага, "минздрав рассказывает о мерах по противодействию". Нет никаких мер по противодействию. Зеленым нужна эпидемия. Зеле нужно на что-то списать свои катастрофические "успехи" в экономике, а ермаку и россии за ним нужно добить экономику. Поэтому они делют всё для того, чтоб эпидемия росла, а экономика падала.

Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
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01.04.2020 10:16
+2 Al Be
Да и терять им уже нечего...
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01.04.2020 10:17
+1 Меркава
Задолбали.
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01.04.2020 10:16
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