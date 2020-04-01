Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Ага, "минздрав рассказывает о мерах по противодействию". Нет никаких мер по противодействию. Зеленым нужна эпидемия. Зеле нужно на что-то списать свои катастрофические "успехи" в экономике, а ермаку и россии за ним нужно добить экономику. Поэтому они делют всё для того, чтоб эпидемия росла, а экономика падала.
Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.
Поэтому нет ни лекарств, ни средств защиты, в том числе у врачей, поэтому нет производится тестирование, поэтому остановлен транспорт, поэтому закрыт весь частный бизнес, а управление страной отдано олигархам. Зеленым нужна эпидемия и развал экономики.