В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу

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Через зменшення кількості хворих на коронавірус у китайському місті Ухань, звідки почалася епідемія, закрили лікарню для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання.

Про це повідомляє China.org, передає Цензор.НЕТ

"Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання на COVID-19 в Ухані, було закрито в понеділок, оскільки кількість госпіталізованих пацієнтів у місті скорочується", - йдеться в повідомленні.

Попередньо всі пацієнти з COVID-19 були переведені або виписані.

Додатковий медперсонал із Шанхая, Цзянсу, Чжецзяня, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна повернеться додому після майже двох місяців важкої роботи в лікарні.

Зазначається, що тепер лікарня буде готуватися до прийому пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

За даними обласної комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 1733 пацієнти з COVID-19 ще проходять лікування, зокрема 427 перебувають у важкому стані, а ще 174 - у критичному.

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