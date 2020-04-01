В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу

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В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу

Через зменшення кількості хворих на коронавірус у китайському місті Ухань, звідки почалася епідемія, закрили лікарню для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання.

Про це повідомляє China.org, передає Цензор.НЕТ

"Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з важкою формою захворювання на COVID-19 в Ухані, було закрито в понеділок, оскільки кількість госпіталізованих пацієнтів у місті скорочується", - йдеться в повідомленні.

Попередньо всі пацієнти з COVID-19 були переведені або виписані.

Додатковий медперсонал із Шанхая, Цзянсу, Чжецзяня, Фуцзяня, Шаньдуна і Гуандуна повернеться додому після майже двох місяців важкої роботи в лікарні.

Зазначається, що тепер лікарня буде готуватися до прийому пацієнтів із захворюваннями, відмінними від COVID-19.

За даними обласної комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 1733 пацієнти з COVID-19 ще проходять лікування, зокрема 427 перебувають у важкому стані, а ще 174 - у критичному.

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Топ коментарі
+2 Bigukrman я
Мрия занята вывозом тысячи тонн масок, потом займется вывозом продуктов питания, ей сейчас некогда.
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01.04.2020 10:27
+2 Підлога Маккартні
Нужно жить по двум ключевым принципам:
"Я вам ничего не должен" - (с) Владимир ЗЕленскиХ
"Долги отдают только трусы" -(с) Коломойский
В Ухані закрили лікарню, де лікували пацієнтів з важкою формою коронавірусу - Цензор.НЕТ 9733
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01.04.2020 10:38
+1 Підлога Маккартні
Или китайцы врут, причом нагло или выходит, что в Италии всех кто умирает от всего чего только можна (например дтп), но есть корона, то умер от вируса шоб потом волать Евросоюз дайте денег? В Ухане закрыли больницу, где лечили пациентов с тяжелой формой коронавируса - Цензор.НЕТ 5108 У нас всего 17 человек за 2 недели, что вообще не о чом, ведь в дтп в день больше десятки умирает, то не надо говорить шо дтп не передается воздушно капельным. Выборы президента показали шо передается
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01.04.2020 10:27
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