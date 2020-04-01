Усі ключові поправки від фракції "ЄС" у законі про землю враховані, зокрема про заборону продажу землі росіянам, - Герасимов

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Усі жорсткі вимоги "Європейської Солідарності" були враховані в законі про ринок землі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Коли цей закон був внесений до парламенту командою Зеленського, це був грабунок держави. Тому що там було 200 тис га в одні руки, це більше, ніж більшість районів в Україні. І повний розпродаж державної землі – 11 млн. Тобто вони готували оборудку, за якою 60 чоловік з команди Зеленського скуповували цю землю. Саме тому, коли цей закон був внесений командою Зеленського до парламенту, "Європейська Солідарність" проголосувала категорично проти і після того розпочалася дуже напружена робота", – сказав Герасимов.

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Він наголосив, що "Європейська Солідарність" зайняла дуже жорстку позицію, що продаж державної та комунальної землі має бути заборонено.

"Друге питання – концентрація має бути різко знижена, тому що ми маємо думати передусім про фермерів і селян, а не про агрохолдинги. Третє питання – має бути однозначно серйозне підсилення питання інвентаризації землі, обліку землі і звичайно державного кадастру. І четверте питання – має бути дуже жорстко записано, що гроші, за які купується земля, перевіряються, щоб вона не дісталася країні-агресору. Ці пункти ми жорстко поставили перед владою", – наголосив Герасимов.

Він нагадав, що всі вимоги "Європейської Солідарності" були враховані.

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"Всі чотири жорсткі вимоги "Європейської Солідарності" були враховані в законі, який був проголосований. І це ключова причина, чому ми голосували "за"", – додав депутат.

За його словами, це закон про те, що заборонено продавати землю громадянам країни-агресора.

Нагадаємо, вночі з 30 на 31 березня депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".