Найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу фіксується у пацієнтів з цукровим діабетом, - головний санлікар Ляшко

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До статистики летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, у яких діагностували COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки, проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відстежуємо, що смерть відбувається і з інших причин. Найближчим часом на сайті МОЗ ми покажемо цю розбивку щодо кожного із 17 випадків. Але звернемо увагу, що найбільша кількість летальних випадків фіксується в тих, хто хворий на цукровий діабет", - заявив він.

Ляшко наголосив, що літні люди, особливо з хронічними захворюваннями, тими, які пригнічують імунну систему, сьогодні перебувають у групі ризику.

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"Захист цих людей - наш спільний обов'язок. Ми маємо їх ізолювати і на період карантину не допустити їхнього інфікування. У цій групі найважче протікає захворювання і найбільша кількість летальних випадків", - заявив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, із 669 випадків коронавірусу в Україні загинули 17, одужали 10 осіб. За минулу добу померли 4 людини.