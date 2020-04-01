Вимагаю всебічного розслідування щодо записів Лероса. Тиск на нього вважаю неприпустимим, люди нам цього не пробачать, - "слуга народу" Василів

Свою позицію Василів виклав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
" Вважаю, що особи, які були задіяні в незаконних схемах, щодо яких йдеться на відеозаписах, мають бути покарані, а ті, хто з них можуть впливати на слідство, повинні бути негайно відсторонені від займаних посад на час розслідування! Ця практика застосовується в усіх цивілізованих країнах", - зазначив нардеп.
Він додав, що вважає неприпустимими спроби тиску на свого колегу: "Люди нам цього точно не пробачать!"
"Мовчати ж з цього приводу я не можу і не буду. Пояснення, що нібито це війна якихось там кланів, не сприймаю! Тому всебічно готовий допомагати всім, хто як і я вважає ці реалії неприпустимими", - підсумував Василів.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.