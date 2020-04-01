У кожному пологовому будинку передбачено ізолятори, які зможуть приймати породіль із COVID-19, - головний санлікар Ляшко

342

МОЗ дав рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів у кожній області визначити заклад, куди будуть привозити вагітних із коронавірусною інфекцією.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в кожному пологовому будинку передбачено ізолятори, які приймають хворих з інфекційним захворюванням", - зазначив Ляшко.

За його словами, водночас МОЗ дало рекомендації керівникам обласних структурних підрозділів у кожній області визначити заклад, куди будуть привозити вагітних із коронавірусною інфекцією для того, щоб виділити червоні та зелені зони.

"Будуть заклади зелені, в які не мають потрапляти хворі із коронавірусною інфекцією. І будуть заклади червоні, які будуть зосереджені на наданні медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією", - пояснив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять медсестер пологового будинку заразилися коронавірусом у Вінниці