Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

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Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов. ІНФОГРАФІКА

Державна митна служба приєдналася в тестовому режимі до блокчейн-платформи TradeLens, що дозволяє стежити онлайн за переміщеннями морських вантажів.

Про це повідомив у фейсбуці глава митниці Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний апарат Держмитслужби отримав доступ до кабінету, який дозволяє відстежувати онлайн логістику контейнерів, а також бачити їхні супровідні документи ще до прибуття товарів в Україну. Завдяки даним TradeLense Митниця вже відправила на ретельнішу перевірку контейнер - перевищення ваги на 700 кг", - написав він.

TradeLens - датсько-американський проєкт. Ним користуються для відстеження вантажів і контейнерної логістики понад 150 учасників. До екосистеми входять понад 100 морських портів і портових операторів, більш ніж 10 митниць інших країн та одна з провідних банківських груп.

Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов 01

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Завдяки приєднанню до платформи Україна зможе відстежувати онлайн логістику кожного контейнера в режимі реального часу, зазначив Нефьодов. Платформа буде "сигналізувати" про вантажі, яким потрібна більш детальна перевірка. А вантажі з низьким рівнем митного ризику зможуть проходити митний контроль у портах швидше.

"На тепер роботу блокчейн-платформи тестує центральний апарат, але невдовзі доступ до неї отримають митниці, які мають вихід до портів. Робота у тестовому режимі триватиме близько року", - додав Нефьодов.

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Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов 02Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов 03

Митниця підключилася до міжнародної системи відстеження переміщення морських вантажів, - Нефьодов 04

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Топ коментарі
+3 SANDY
а що, цей бородатий козел, ще не сидить за продаж масок? Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8896
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01.04.2020 10:48
+2 Aleks_15
Рассказал бы лучше, как маски защитные пропустил через границу по заниженной ставке таможенных платежей и не только маски но и другой товар "любіх друзів", а то бла бла, расскажи сколько бабла занёс брату Ермака для того чтоб занять должность на "митнице" я думаю это будет интереснее.
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01.04.2020 10:54
+2 Дмитрий Ч
Нихрена не модная у него борода. С ней он смахивает на Усаму Бен Ладена, только чалмы не хватает
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01.04.2020 10:55
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