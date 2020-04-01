МОЗ видасть наказ про застосування препаратів від коронавірусу і забезпечить ними всіх, хто потребує, - Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я планує видати наказ, в якому буде вказано перелік препаратів, які можна використовувати для лікування хворих на коронавірус. Ліками обіцяють забезпечити всіх, хто потребує.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доказову базу щодо специфічного лікування від коронавірусу ВООЗ поки що не публікувала.

"Втім, є локальні протоколи, протоколи певний країн, що передбачають застосування препаратів, що мають доказову базу для лікування інших препаратів. Наприклад, проти малярії, ревматоїдного артриту, проти ВІЛ-інфекції. Саме комбінація цих препаратів в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив він.

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"Однак всі дози препаратів, клінічні показники, коли вони повинні застосовуватися, найближчим часом будуть опубліковані Міністерством охорони здоров'я у відповідному наказі, який дозволить використовувати зазначені препарати", - додав Ляшко.

Він зазначив, що всі ці схеми лікування розглядає спеціально створена експертна група з вчених і практиків, які розроблять єдину позицію для України, щоб ці препарати можна було використовувати.

"Ми сьогодні працюємо з усіма виробниками зазначених препаратів і, я думаю, як тільки ми їх введемо до тимчасових протоколів лікування, препаратами будуть забезпечені всі, хто цього потребує", - додав Ляшко.