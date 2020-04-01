Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

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Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

В Україні з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 000 отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менше 5 000 грн.

Про це інформують в Міністерстві соціальної політики, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що з 1 квітня одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. грн отримають понад 10 млн пенсіонерів, розмір пенсій яких менше 5 тис. грн, а також – понад 400 тис. громадян, які отримують державну соціальну допомогу в зв 'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

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Крім того, з 1 квітня автоматично відбудеться щорічний перерахунок пенсії для пенсіонерів, які продовжують працювати, на підставі абзацу 5 ч. 4 ст.42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Топ коментарі
+9 Підлога Маккартні
А как в прошлом году Порошенко подкинул бабосов перед выборами, так это Барыга взятку дал? Да, зебобики? Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5219
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01.04.2020 11:00
+8 Zemer
ЗЕчмо сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День кокаинового дурака!
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01.04.2020 11:05
+7 Alexandr Zabarzin
У кого пенсия 5001 грн. - офигевают )
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01.04.2020 11:01
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