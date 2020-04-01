Медична допомога хворим на COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко

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Міністерство охорони здоров'я буде робити все можливе, щоб хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Відповідно до закону про захист населення від інфекційних хвороб, медична допомога в комунальних установах охорони здоров'я хворим на інфекційні хвороби надається безкоштовно. Сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров'я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачуватися комунальним установам охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус", - заявив він.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я буде робити все можливе, щоб хворі, які потрапляють до лікарень і лікуються від коронавірусної хвороби, мали повне забезпечення засобами для симптоматичного лікування.

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