Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів

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Вартість бареля російської нафти Urals на ринку Північно-Західної Європи в понеділок 30 березня знизилася до 13 доларів.

Про це повідомляє Argus Media, передає Цензор.НЕТ.

"Ціна на російський сорт у Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в абсолютному обчисленні знизилася ще на $3,20/бар. Порівняно з п'ятницею, до мінімального рівня з березня 1999 року - $ 13/бар. (Cif Роттердам)", - йдеться в повідомленні.

Російська нафта зараз торгується на ринку Північно-Західної Європи зі знижкою щодо вартості нафти Brent у 4,75 долара за барель. Вартість бареля Brent напередодні опускалася нижче 18 доларів.

На середземноморському ринку барель Urals коштував трохи вище - близько 15 доларів.

Учасники ринку не відкидають доволі тривалого періоду збереження низьких цін на нафту через скорочення нафтопереробки. Попит на багато нафтопродуктів у світі різко зменшився внаслідок значного зниження світової економічної активності через пандемію коронавірусу. Закінчення терміну дії угоди ОПЕК+ погіршило ситуацію і призвело до збільшення пропозиції сировини на світовому ринку.

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