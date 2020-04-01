Ударила по голові і завдала кілька ножових поранень: у Києві під час сімейної сварки мати забила дочку. ФОТО

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У Києві під час сімейної сварки мати забила дочку. Підозрювану затримали. За фактом події почато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора до столичних правоохоронців від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Дегтярівській виявили молоду жінку з ознаками насильницької смерті. На місце події відразу прибули наряди патрульних, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт", - сказано в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я людини Шевченківського управління поліції Віктор Войцехівський, прибувши, правоохоронці встановили, що напередодні у цьому приміщенні стався конфлікт між матір’ю та донькою:

"Підозрювана розповіла нам, що у розпалі сварки вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще завдала їй кілька ударів ножем. Зловмисницю, 1962 року народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".

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За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нині у межах об’єктивного розслідування працівники поліції встановлюють причини та обставини вчинення цього тяжкого злочину.