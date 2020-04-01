Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам

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Зараз тестувати медичних працівників на коронавірус рекомендується лише якщо в них є відповідні симптоми.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас використовується досвід Італії та Іспанії, який сьогодні показав, що тестування щоденне або дводенне всіх медичних працівників призводить до оманливого відчуття безпеки. Тому тестування рекомендується проводити медичним працівникам, а також людям, задіяним у сферах обслуговування функціонування країни, лише в разі появи симптомів", - сказав Ляшко

Він зазначив, що тестування також може проводитися і в тих випадках, які визначає лікуючий лікар або епідеміолог, коли проводить розслідування спалаху інфекційних хвороб.

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Раніше тести на коронавірус почали масово робити у Львові співробітникам комунальних установ, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Тестування дозволило виявити коронавірус у двох водіїв громадського транспорту.