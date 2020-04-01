Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам

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Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам

Зараз тестувати медичних працівників на коронавірус рекомендується лише якщо в них є відповідні симптоми.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас використовується досвід Італії та Іспанії, який сьогодні показав, що тестування щоденне або дводенне всіх медичних працівників призводить до оманливого відчуття безпеки. Тому тестування рекомендується проводити медичним працівникам, а також людям, задіяним у сферах обслуговування функціонування країни, лише в разі появи симптомів", - сказав Ляшко

Він зазначив, що тестування також може проводитися і в тих випадках, які визначає лікуючий лікар або епідеміолог, коли проводить розслідування спалаху інфекційних хвороб.

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Раніше тести на коронавірус почали масово робити у Львові співробітникам комунальних установ, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Тестування дозволило виявити коронавірус у двох водіїв громадського транспорту.

Коронавірус і карантин
карантин тестування лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 belge
Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам

Точно. Наверное, и защитные костюмы поэтому очень не у всех. Даст обманчивое ощущение безопасности, - Ляшко объяснил, почему тесты на коронавирус не делают всем медикам - Цензор.НЕТ 2596
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01.04.2020 11:41
+5 Йцу Кенг 07b0c614
пзц...... тут одно из двух: либо долдо*б, либо долбо*б.......
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01.04.2020 11:46
+4 Підлога Маккартні
Просто тестов нет, но вы держитесь. Вам хорошего здоровья и настроения Дасть оманливе відчуття безпеки, - Ляшко пояснив, чому тести на коронавірус не роблять усім медикам - Цензор.НЕТ 5409
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01.04.2020 11:48
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