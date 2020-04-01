Мережі АЗС готові знижувати вартість бензину і дизельного палива, - АМКУ

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Більшість українських мереж автозаправних станцій погодилися з пропозицією Антимонопольного комітету знизити ціни на бензин через падіння вартості нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в пресслужбі АМКУ за підсумками зустрічі з керівниками мереж АЗС, яка відбулася 31 березня.

"Учасники ринку дали вичерпні пояснення щодо поточної ситуації з ціноутворенням і більшість з них погодилися з висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін", - йдеться в повідомленні.

Підставою для зниження цін на бензин в Антимонопольному комітеті називають падіння світових цін на нафту і падіння оптових цін на паливо.

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В АМКУ також підрахували, що з грудня 2019 року мережі АЗС знизили ціни на бензин вже на 13%.

"Сьогоднішня зустріч з керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету - умови для подальшого зниження цін на бензин і дизпаливо дійсно є. І Антимонопольний комітет вітає мережі, які поділяють таку позицію", - додали в АМКУ.

Напередодні в Антимонопольному комітеті підрахували, що ціна бензину в Україні може впасти на 3-5 грн за літр. Раніше в АМКУ повідомляли, що стежитимуть за цінами на бензин в Україні в зв'язку з падінням цін на нафту.