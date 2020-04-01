На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

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На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

У Луцьку в лікаря-гінеколога обласної лікарні посмертно підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що 66-річний чоловік помер 29 березня. Спочатку в довідці причиною смерті вказали хворобу серця. Остаточний результат аналізу на наявність у нього вірусу надійшов лише після того, як родичам віддали тіло на поховання.

У лікарні стверджують, що останні десять днів він перебував у відпустці. Кілька днів тому з діагнозом пневмонія потрапив в інфекційну лікарню. Спочатку експрес-тест показав негативний результат, аналізи чоловіка надіслали на підтвердження і таки виявили коронавірус.

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Коронавірус і карантин
Волинь карантин Луцьк лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Svetlana Odessa
Врачи без должной защиты сами являются переносчиками и источниками заражения вирусом. Защита для медика защищает и его самого, и пациента, и всех кто с ним в контакте. Вообще сейчас нужно исключить все контакты с медиками, все обращения к ним, за исключением пневмоний.
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01.04.2020 11:56
+6 Ksenia VB
ще один 41однорічний помер.
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01.04.2020 11:51
+5 Lyk Omore
А что там девочка с собачкой из Ухани еще не вернулась в Украину?
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01.04.2020 12:13
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