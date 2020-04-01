РФ сприймає загрозу коронавірусу як сприятливий час для ескалації на Донбасі, - МЗС України

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МЗС України поділяє стурбованість наших французьких і німецьких партнерів про відсутність прогресу в процесі мирного врегулювання на Донбасі на тлі пандемії COVID-19, висловлену 30 березня в спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме цього дня (30 березня. - Ред.) на Донбасі від російських обстрілів загинув ще один захисник України, а троє інших були поранені. Така активність російських окупаційних сил на Донбасі свідчить про те, що глобальну загрозу коронавірусу вони сприймають як сприятливий час для ескалації, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

"Разом з нашими партнерами по Нормандському формату - ФРН та Францією - ми закликаємо РФ, як сторону міжнародного збройного конфлікту, негайно виконати свої безпекові зобов'язання за Мінськими домовленостями, зокрема забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН", - відзначили в МЗС.

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У МЗС нагадали, що Україна вже привертала увагу міжнародної спільноти до критичної неспроможності протидіяти поширенню коронавірусу на окупованих територіях.

"В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупованої частини Донбасу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних неурядових організацій, місцеві мешканці опинилися у ролі заручників, беззахисних перед загрозою пандемії", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У цьому контексті в МЗС підкреслили, що РФ повинна забезпечити повний і безперешкодний доступ на тимчасово окуповані територій України, в тому числі до ділянки українсько-російського державного кордону.

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"Це зобов'язання Росії за Мінськими домовленостями, яке було підтверджено під час останньої зустрічі лідерів у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, але досі залишається невиконаним", - констатували в МЗС.

Також українські дипломати закликали РФ забезпечити стале припинення вогню на Донбасі. Ми розглядаємо цей крок не лише як необхідну передумову для прогресу на інших напрямках мирного процесу, але й як важливий елемент глобальних зусиль з протидії поширенню COVID-19, у дусі мирних закликів Генерального секретаря ООН.

"Замість показних і розрахованих на відбілювання власної репутації дій, Росія мала б здійснити крок, здатний по-справжньому допомогти міжнародній боротьбі зі смертельним вірусом, - припинити агресію проти України", - резюмували в МЗС.