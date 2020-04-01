У Києві виявили 25 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 132 випадки, - Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість киян, хворих на COVID-19, за минулу добу збільшилася на 25 осіб. Всього в столиці 132 підтверджені випадки захворювання на коронавірус", - повідомив Кличко.
За його словами, з 25 випадків 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 81 років.
Також COVID-19 захворіла дівчинка, якій трохи більше 1 року.
"З 25 хворих госпіталізували 15 киян. У Олександрівську лікарню - чотирьох, в міську лікарню №4 - 7, в лікарню №9 - 3 і ще одного хворого в клінічну лікарню №3. Решта 10 хворих лікуються вдома на самоізоляціі під контролем лікарів", - підсумував Кличко.
Зазначається, що ніхто з 25 хворих на коронавірус за кордон не виїжджав, а були інфіковані в Україні.
встречайте больных по аптекам страны!