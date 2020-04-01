У Києві виявили 25 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 132 випадки, - Кличко

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У Києві виявили 25 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 132 випадки, - Кличко

На сьогодні кількість киян, у яких підтверджено діагноз COVID-19, становить 132 людини.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, хворих на COVID-19, за минулу добу збільшилася на 25 осіб. Всього в столиці 132 підтверджені випадки захворювання на коронавірус", - повідомив Кличко.

За його словами, з 25 випадків 12 чоловіків віком від 23 до 71 року, 12 жінок від 21 до 81 років.

Також COVID-19 захворіла дівчинка, якій трохи більше 1 року.

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"З 25 хворих госпіталізували 15 киян. У Олександрівську лікарню - чотирьох, в міську лікарню №4 - 7, в лікарню №9 - 3 і ще одного хворого в клінічну лікарню №3. Решта 10 хворих лікуються вдома на самоізоляціі під контролем лікарів", - підсумував Кличко.

Зазначається, що ніхто з 25 хворих на коронавірус за кордон не виїжджав, а були інфіковані в Україні.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Антип61
Вова, не пытайся быть большим дурнем, чем Вова Оманский.
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01.04.2020 12:40
+3 5 копійок
Особлива подяка за це найвеличнішому спасітєлю чілавєкав.
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01.04.2020 12:20
+2 Антип61
Решения Зели надеждой полны,
встречайте больных по аптекам страны!
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01.04.2020 12:25
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