#HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень

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#HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень

Проєкти повинні бути спрямовані на полегшення життя людей і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Ви можете подати проєкти за такими напрямами:

  • Протидія коронавірусу
  • Е-послуги для громадян
  • Соціальне підприємництво
  • Взаємодопомога", - сказано в повідомленні.

"В українців є одна дивовижна здатність - об'єднуватися навколо спільного лиха і об'єднувати свої сили для перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, щоб зупинити невидимого ворога - вірус COVID-19", - прокоментував старт конкурсу глава Мінціфри Михайло Федоров.

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Заявки приймаються до 6 квітня, переможців визначать 9 квітня.

Профінансувала конкурс Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва.

#HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень 01

Коронавірус і карантин
карантин конкурс Федоров Михайло Мінцифри COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Ksenia VB
ви би краще ті гроші в медицину пустили.
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01.04.2020 12:14
+2 Иванов Юрий 9255343a
Откат 98%!
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01.04.2020 12:17
+2 5 копійок
Боротимуться з короновірусом. #HackCorona: Минцифры запускает конкурс IT-проектов против коронавируса, призовой фонд - 4 млн гривен - Цензор.НЕТ 112 Цифрою його по голові, цифрою.
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01.04.2020 12:17
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