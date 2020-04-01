#HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень

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Проєкти повинні бути спрямовані на полегшення життя людей і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Ви можете подати проєкти за такими напрямами:

Протидія коронавірусу

Е-послуги для громадян

Соціальне підприємництво

Взаємодопомога", - сказано в повідомленні.

"В українців є одна дивовижна здатність - об'єднуватися навколо спільного лиха і об'єднувати свої сили для перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, щоб зупинити невидимого ворога - вірус COVID-19", - прокоментував старт конкурсу глава Мінціфри Михайло Федоров.

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Заявки приймаються до 6 квітня, переможців визначать 9 квітня.

Профінансувала конкурс Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва.