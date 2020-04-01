HackCorona: Мінціфри запускає конкурс IT-проєктів проти коронавірусу, призовий фонд - 4 млн гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"Ви можете подати проєкти за такими напрямами:
"В українців є одна дивовижна здатність - об'єднуватися навколо спільного лиха і об'єднувати свої сили для перемоги. Ця здатність супергероїв знову потрібна, щоб зупинити невидимого ворога - вірус COVID-19", - прокоментував старт конкурсу глава Мінціфри Михайло Федоров.
Заявки приймаються до 6 квітня, переможців визначать 9 квітня.
Профінансувала конкурс Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва.