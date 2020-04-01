У дочки хворої на COVID-19 жінки на Полтавщині також виявили коронавірус, - ОДА

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Станом на 1 квітня в Полтавській області є два лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

Дочка 68-річної мешканки Кременчука, у якої виявили коронавірус минулого тижня, також здала аналізи.

Результати лабораторного дослідження ПЛР виявилися позитивними.

Як виявилося, жінка приїхала з Польщі на початку березня. Про це стало відомо лише тоді, коли захворіла її мама. Зараз у дочки відсутні симптоми захворювання, вона перебуває вдома на самоізоляції.

Також у Полтавській області очікують результати ПЛР-тестів 13 осіб.

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